В Тамбове спасатели сняли с ели иностранного студента

БРЯНСК, 22 окт — РИА Новости. Тамбовские спасатели с помощью автолестницы сняли с верхушки высокой ели иностранного студента, забравшегося туда по неизвестным причинам, сообщала РИА новости представитель ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, инцидент произошел в воскресенье вечером на Маршанском шоссе в Тамбове. Видео о том, как спасатели на автолестнице снимают иностранного студента ТГУ им. Г.Р. Державина с самой верхушки высокой ели, размещено на канале телевидения Тамбовской области "Новый век" в YouTube.

"От нас выезжало отделение автолестницы, но мы как вспомогательное звено в этом плане: психологи, основные реагирующие подразделения были от УМВД", — рассказала собеседница агентства.

Как пояснили в ведомстве, причины подобных происшествий не разглашаются. В полиции же не подтвердили причастность своих специалистов к этому случаю.

Пользователи социальных сетей тем временем высказали свои предположения о том, зачем студенту понадобилось залезать на елку: "аист не донес", "проспорил".