Семерым пострадавшим в ДТП под Нижним Новгородом понадобилась медпомощь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Семь человек обратились за помощью к врачам после столкновения автобуса с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Богородск — Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia на 15-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов в Богородском районе в понедельник в 6.30. Водитель легкового авто погиб, 14 человек получили различные травмы.

"Бригадами скорой медицинской помощи в деревне Сартаково оказана помощь трем пострадавшим с (травмами) средней степенью тяжести. Все пострадавшие доставлены в травматологический центр городской клинической больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода: один человек с закрытой черепно-мозговой травмой, два человека с травмами носа", — рассказали в областном минздраве.

Кроме того, самостоятельно обратились в приемный покой Богородской центральной районной больницы три человека, двое из них были госпитализированы в травматологическое отделение с подозрением на сотрясение головного мозга, один ребенок направлен на амбулаторное лечение.

"Еще один ребенок после вызова скорой помощи на дом доставлен в детскую поликлинику с ушибом коленного сустава", — добавили в министерстве здравоохранения региона.

По данным федеральной Госавтоинспекции, автомобилем Kia управлял мужчина 1972 года рождения. Он неоднократно в 2018 нарушал правила дорожного движения — ГАИ зафиксировала 40 нарушений по скорости, штрафы в основном оплачены. Причиной столкновения легкового автомобиля с автобусом в Нижегородской области, по предварительным данным, стало то, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.