Девяностолетний житель Петербурга пропал, уехав в Тунис

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства исчезновения 90-летнего мужчины, который уехал в Тунис и пропал, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального ГУМВД.

"Проводится работа по заявлению о невыходе на связь 90-летнего петербуржца, который поехал в Тунис", — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах добавил, что в полицию с заявлением обратился внук пожилого петербуржца. По словам источника, в заявлении мужчины говорится, что его дед должен был вернуться из туристической поездки в Тунис еще 5 октября.