Прокуратура начала проверку после пожара на заводе во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 22 окт — РИА Новости. Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Мы начали проверку по факту пожара. Во время нее, в частности, планируется дать оценку действиям должностных лиц завода, в том числе и отвечающих за пожарную безопасность", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к проверке подключены специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора, МЧС и других ведомств. "Поверка может занять около месяца", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Северной Осетии проводит доследственную проверку по факту пожара.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.