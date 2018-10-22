Прокуратура начала проверку после пожара на заводе во Владикавказе

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 22 окт — РИА Новости. Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"Мы начали проверку по факту пожара. Во время нее, в частности, планируется дать оценку действиям должностных лиц завода, в том числе и отвечающих за пожарную безопасность", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к проверке подключены специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора, МЧС и других ведомств. "Поверка может занять около месяца", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Северной Осетии проводит доследственную проверку по факту пожара.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.