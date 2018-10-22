В Москве мужчина забрался в машину с кипящим битумом и умер

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мужчина, который, по предварительным данным, был пьян, в Москве забрался в люк машины с кипящим битумом и умер, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Ночью 20 октября 2018 года мужчина проходил по Лучникову переулку в городе Москве, где проводились дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом. По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказала Иванова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

По ее словам, сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.