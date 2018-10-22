Правоохранители рассказали о поисках закопанного сейфа убийцы из Керчи

КЕРЧЬ, 22 окт — РИА Новости. Правоохранители, вероятно, уже исследовали пустырь у дома устроившего стрельбу в Керчи студента Владислава Рослякова, но не обнаружили там никакого сейфа, рассказал РИА Новости один из сотрудников правоохранительных органов.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Источник рассказал о подготовке керченского стрелка к преступлению Накануне РЕН-ТВ опубликовал видео, на котором человек, названный Росляковым, несет сейф на пустырь и, предположительно, закапывает. Отмечается, что его содержимое могло бы пролить свет на мотивы убийцы и причины трагедии,

При этом собеседник агентства считает, что предмет в руках молодого человека на видео мало похож на сейф. По его мнению, это скорее сверток, "легкий слишком, не годится для хранения оружия".

"Что касается места, которое видно на кадрах, то, вероятнее всего, его уже обследовали сотрудники правоохранительных органов, и никакого сейфа на пустыре не обнаружили", — отметил собеседник агентства.

На прошлой неделе студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, среди них пятнадцать студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более пятидесяти человек.

Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Месяц назад он прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.