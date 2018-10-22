В ГИБДД назвали причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Причиной столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Нижегородской области стало то, что водитель легковушки не справился с управлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.

Авария произошла на 15 километре автодороги Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе в понедельник в 6.30. По данным ГУ МЧС по региону, водитель легкового автомобиля погиб, пострадали еще 10 человек – пассажиры и водитель автобуса. Пять человек с травмами средней степени тяжести были доставлены в больницу.

"Водитель KIA Sorento, по предварительным данным, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом ЛИАЗ, который следовал по маршруту "поселок Буревестник — Нижний Новгород. В результате ДТП водитель КИА погиб, девять пассажиров и водитель автобуса получили травмы", — рассказали в пресс-службе.