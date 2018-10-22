На Кубани четыре человека погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 22 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли и еще трое пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае, полиция организовала проверку, сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, около 1.00 мск понедельника в райотдел полиции поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, на 19-м километре автодороги Гулькевичи-Новоукраинская-Шевченко 25-летняя водитель Mercedes-Benz при обгоне не справилась с управлением. Зацепив левую обочину, она съехала с дороги и столкнулась с деревом.

"В результате автоаварии водитель и три её пассажира от полученных травм скончались, еще трое пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении.