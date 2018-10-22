В оперативном штабе рассказали о состоянии пострадавших при атаке в Керчи

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В двенадцати крымских, краснодарских и московских больницах остаются 49 пострадавших от взрыва и перестрелки в Керчи, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

Пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, еще десять — в тяжелом. Состояние 26 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

На прошлой неделе студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, среди них пятнадцать студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более пятидесяти человек.

Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Месяц назад он прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.