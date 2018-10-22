В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с автобусом

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 получили ранения различной степени тяжести при столкновении автобуса с легковой автомашиной в Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На автодороге Нижний Новгород-Касимов столкнулись автобус и легковушка. Погиб один человек, еще 10 человек госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.

По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла на 15 километре автодороги Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе в понедельник в 6.30.

"Рано утром пассажирский автобус, который следовал по маршруту Богородск — Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем KIA. Водитель легкового авто погиб, пострадали еще 10 человек – пассажиры и водитель автобуса. Пять человек с травмами средней степени тяжести были доставлены в больницу", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что KIA выехал на встречную полосу. "Сотрудникам МЧС, приехавшим на место происшествия, пришлось деблокировать травмированного водителя автобуса, а также тело водителя легкового автомобиля", — добавили в пресс-службе.