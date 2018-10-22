В Горно-Алтайске возник мусорный коллапс

БАРНАУЛ, 22 окт — РИА Новости. Мусорный коллапс возник в Горно-Алтайске из-за смены оператора по утилизации отходов, глава Республики Алтай Александр Бердников назвал ситуацию настоящим "головотяпством" и обещал наказать виновных, сообщает пресс-служба правительства.

Мусорный коллапс возник в Горно-Алтайске – единственном городе региона, в первых числах октября. В соответствии с федеральным законом, в республике начал действовать региональный оператор по сбору, переработке и утилизации отходов, ранее вывозом мусора занимались частные структуры. После смены оператора город оказался завален мусором, потому что новая организация еще не на всех территориях приступила к работе, а предыдущая уже устранилась.

По словам Бердникова, дополнительные средства уже направлены в бюджет города и соседнего Майминского района, где сложилась аналогичная ситуация. Это позволит закупить необходимое оборудование и наладить работу регионального оператора.

"Хочу заверить горожан, что в ближайшее время работа наладится… Кто допустил данную ситуацию, понесет наказание, вплоть до оргвыводов. Такое недопустимо, это настоящее "головотяпство", — подчеркнул губернатор.

Жители рассказывают, что местами мусор не вывозили около двух недель. Место временного хранения отходов превратилось в очаг антисанитарии, повсюду валяются бытовые отходы. Мусор разносит ветер и растаскивают бродячие собаки. Контейнеров стало вполовину меньше, сообщает ОНФ региона.