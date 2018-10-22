Под Хабаровском нашли тела двух человек, пропавших при опрокидывании лодки

ХАБАРОВСК, 22 окт — РИА Новости. Тела двух пропавших при опрокидывании лодки человек – 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины – найдены в Хабаровском крае в понедельник, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что лодка опрокинулась в воскресенье в районе железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе края. В лодке было четыре человека. Одному из них удалось спастись.

"При обследовании русла реки Горин и береговой полосы были найдены тела двух пропавших человек – 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины. Их обнаружили в заломе на берегу реки в двух километрах выше по течению от железнодорожного моста. Поиски 30-летнего мужчины продолжаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисковой операции задействованы спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры. Всего 14 человек и пять единиц техники.

По данным СУСК РФ по Хабаровскому краю, все трое пропавших утонули. Следствие проводит проверку.

"По предварительным данным, вечером 21 октября 2018 года на реке Горин в Солнечном районе перевернулась лодка, в которой находились четыре рыбака. Один из них 1993 года рождения смог спастись, трое утонули — мужчины 1988, 1974 и подросток 2004 года рождения. По данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщает следственное управление.