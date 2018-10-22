Глава Северной Осетии назвал виновного в пожаре на заводе "Электроцинк"

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Ответственность за пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе лежит на руководстве предприятия, которое не справилось с обязательствами по обеспечению безопасности, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
"Предстоит установить причины возгорания и найти виновных. Но в любом случае, ответственность за произошедшее ложится на администрацию завода и на компетентные надзорные органы", — написал Битаров в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он отметил, что предприятие находится практически в городской черте, и по этой причине власти республики настояли на масштабной реконструкции "Электроцинка".
"Администрация завода взяла на себя обязательства по исключению угроз безопасности для жителей республики. Частично эта работа была проведена, но очевидно, что они не справились со своими обязательствами, и это привело к трагическим последствиям", — добавил глава Северной Осетии.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.
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Благодаря героическим усилиям сотрудников МЧС республики и их коллег из Кабардино-Балкарии, пожар на "Электроцинке" удалось локализовать и потушить. ⠀ ⠀ Погиб сотрудник МЧС, пострадали люди. Предстоит установить причины возгорания и найти виновных. Но в любом случае, ответственность за произошедшее ложится на администрацию завода и на компетентные надзорные органы. Предприятие находится практически в городской черте, поэтому безопасность – это исключительное условие для функционирования завода. Именно по этой причине мы в своё время настояли на масштабной реконструкции "Электроцинка". Администрация завода взяла на себя обязательства по исключению угроз безопасности для жителей республики. Частично эта работа была проведена, но очевидно, что они не справились со своими обязательствами, и это привело к трагическим последствиям. На данный момент работа предприятия остановлена. ⠀ ⠀ Сейчас предстоит провести всестороннее и объективное расследование, оценить степень причиненного вреда и реальные масштабы произошедшего, наказать всех виновных лиц, причастных к произошедшему.