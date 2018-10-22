Глава Северной Осетии назвал виновного в пожаре на заводе "Электроцинк"

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Ответственность за пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе лежит на руководстве предприятия, которое не справилось с обязательствами по обеспечению безопасности, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Предстоит установить причины возгорания и найти виновных. Но в любом случае, ответственность за произошедшее ложится на администрацию завода и на компетентные надзорные органы", — написал Битаров в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он отметил, что предприятие находится практически в городской черте, и по этой причине власти республики настояли на масштабной реконструкции "Электроцинка".

"Администрация завода взяла на себя обязательства по исключению угроз безопасности для жителей республики. Частично эта работа была проведена, но очевидно, что они не справились со своими обязательствами, и это привело к трагическим последствиям", — добавил глава Северной Осетии.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.