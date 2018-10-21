После смертельного ДТП в Подмосковье завели уголовное дело

На месте ДТП с участием автобуса и микроавтобуса на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья

На месте ДТП с участием автобуса и микроавтобуса на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Дмитровском районе Подмосковья, где погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.

МВД по Московской области ранее в воскресенье сообщило, что четыре человека погибли и не менее 10 пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в Дмитровском районе Подмосковья на 48-м километре трассы А-108.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

Ранее представитель ГИБДД РФ сообщил журналистам, что авария произошла из-за того, что автобус (не на маршруте, без пассажиров) выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который следовал по маршруту №36 город Дмитров — село Рогачево и перевозил 14 пассажиров.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили РИА Новости, что один из погибших в ДТП в Дмитровском районе Подмосковья был несовершеннолетним.