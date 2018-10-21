Глава Северной Осетии выразил соболезнования родным погибшего пожарного

НАЛЬЧИК, 21 окт — РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил соболезнования родным пожарного, погибшего во время тушения пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.