Глава Северной Осетии выразил соболезнования родным погибшего пожарного

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 21 окт — РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил соболезнования родным пожарного, погибшего во время тушения пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе.

"Сегодня при тушении пожара геройски погиб прапорщик внутренней службы Александр Сергеевич Ермаков, командир отделения пожарно-спасательной части 1-го отряда ФПС по РСО-Алания. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. Его семье будет оказана помощь. Но, к сожалению, ничто не сможет восполнить эту утрату. Светлая память герою!" — написал Битаров в своем аккаунте в соцсети Insyagram.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.