Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Подмосковье

На месте ДТП с участием автобуса и микроавтобуса на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья

На месте ДТП с участием автобуса и микроавтобуса на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В результате столкновения автобуса и маршрутки в Подмосковье погибли молодая девушка и трое мужчин, рассказали свидетели инцидента.

"В маршрутку въехал ПАЗ", — цитирует одного из очевидцев аварии РЕН ТВ.

По словам еще одной свидетельницы событий, она довезла одну из пострадавших до больницы на автомобиле.

"Еще одна девочка, примерно лет 15-17, осталась лежать на земле, но ее страшно было поднимать, чтобы хуже не было. Но она совсем плохая была", — отметила она.

Столкновение произошло в воскресенье на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, в которой было 14 пассажиров. В результате аварии маршрутное такси опрокинулось на бок. По предварительной информации, погибли четыре человека, еще восемь получили травмы. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. В МЧС, в свою очередь, сообщили, что к ликвидации последствий ДТП привлечено 26 человек и девять единиц техники.