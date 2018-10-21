Один из погибших в ДТП с маршруткой в Подмосковье был несовершеннолетним

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Один из погибших в ДТП в Дмитровском районе Подмосковья был несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Московской области.

МВД по Московской области ранее в воскресенье сообщило, что четыре человека погибли и не менее 10 пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в Дмитровском районе Подмосковья.

"По имеющейся информации, на территории Дмитровского района Московской области на трассе А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ и маршрутного такси, перевозившего пассажиров. Есть погибшие, в том числе несовершеннолетний ребенок", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по факту ДТП Дмитровская городская межрайонная прокуратура проведет проверку, ее руководитель Владимир Белик уже выехал на место.

Минтранс региона сообщил, что маршрутка №36 "Дмитров-Рогачево" обслуживается муниципальным перевозчиком "Дмитролайн".