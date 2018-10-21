Минздрав Подмосковья уточнил число пострадавших в ДТП под Дмитровом

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В результате аварии автобуса и маршрутки в Дмитровском районе Подмосковья четыре человека погибли, восемь пострадали, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

Ранее ГУМВД сообщило, что, по предварительной информации, погибли четверо и пострадали 10 человек. Автобус ПАЗ и микроавтобус "Ивеко" столкнулись на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья.

"В результате происшествия в Дмитровском районе погибли четыре человека, восемь пострадали. Все они доставлены в Дмитровскую городскую больницу", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается также, что два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие отпущены под амбулаторное лечение.