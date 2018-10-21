МЧС назвало причину ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Авария между автобусом и микроавтобусом в Дмитровском районе Подмосковья произошла в результате бокового столкновения, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Автобус и микроавтобус столкнулись на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По предварительной информации, четыре человека погибли и еще 10 пострадали. Микроавтобус перевернулся набок. На месте аварии работают сотрудники полиции.

"Установлено, что произошло попутное боковое столкновение маршрутного такси с частным автобусом, в результате чего маршрутное такси перевернулось на бок. Движение на участке автодороги затруднено по одной полосе, возгорания и разлива топлива нет", — подчёркивается в сообщении.

Отмечается также, что к ликвидации последствий аварии привлечено 26 человек, 9 единиц техники.

Ранее представитель ГИБДД РФ сообщил журналистам, что авария произошла из-за того, что автобус ПАЗ без пассажиров выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Ивеко", следовавший по маршруту №36 город Дмитров — село Рогачево и перевозивший 14 человек.