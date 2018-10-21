Главного инженера завода "Авангард" в Гатчине отправили под домашний арест

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Главный инженер, задержанный по делу о взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области, отправлен под домашний арест, сообщается на сайте СУСК РФ по Ленинградской области.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что, по уточненным данным, при взрыве на заводе пострадали десять взрослых и один ребенок. Сообщалось о четырех погибших.

По уголовному делу о взрыве на заводе предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цеху пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков.

"Сегодня при рассмотрении ходатайства следователя СКР об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", — говорится в сообщении.

Ранее представитель управления СК по Ленинградской области сообщил РИА Новости, что главный инженер полностью признал вину.