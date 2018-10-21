"Электроцинк" во Владикавказе пообещал помочь родным погибшего спасателя

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Руководство завода "Электроцинк" во Владикавказе обещает помочь родственникам спасателя, погибшего в воскресенье при тушении пожара на предприятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего – до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. По данным МЧС, в 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован.

На заводе поблагодарили сотрудников МЧС и главу республиканского ведомства Александра Хоружея за профессиональные и самоотверженные действия при тушении пожара.

"Благодаря грамотно организованной работе удалось локализовать и затем ликвидировать возгорание и не дать огню перекинуться на другие здания и сооружения завода. Скорбим вместе с ними по поводу гибели их коллеги. Со своей стороны, как подчеркнул директор "Электроцинка" Игорь Ходыко, близким погибшего сотрудника МЧС будет оказана поддержка предприятия", – сказал собеседник агентства.

По данным "Электроцинка", пожарные расчеты уже покинули территорию завода, осталось два наряда для контроля над ситуацией.