"Электроцинк" во Владикавказе пообещал помочь родным погибшего спасателя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Руководство завода "Электроцинк" во Владикавказе обещает помочь родственникам спасателя, погибшего в воскресенье при тушении пожара на предприятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего – до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. По данным МЧС, в 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован.
На заводе поблагодарили сотрудников МЧС и главу республиканского ведомства Александра Хоружея за профессиональные и самоотверженные действия при тушении пожара.
"Благодаря грамотно организованной работе удалось локализовать и затем ликвидировать возгорание и не дать огню перекинуться на другие здания и сооружения завода. Скорбим вместе с ними по поводу гибели их коллеги. Со своей стороны, как подчеркнул директор "Электроцинка" Игорь Ходыко, близким погибшего сотрудника МЧС будет оказана поддержка предприятия", – сказал собеседник агентства.
По данным "Электроцинка", пожарные расчеты уже покинули территорию завода, осталось два наряда для контроля над ситуацией.