Во Владикавказе приостановили работу завода, на котором произошел взрыв

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Работа завода "Электроцинк" во Владикавказе, где произошел крупный пожар, приостановлена, решение о возобновлении деятельности будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", сообщает пресс-служба руководителя региона.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован.

"Глава республики Вячеслав Битаров сообщил, что работа завода приостановлена, так как сгорел один из основных производственных цехов. Дальнейшая судьба металлургического предприятия будет зависеть от решений и предложений УГМК – Холдинг", — говорится в сообщении.

Битаров также опроверг распространяемые в соцсетях слухи об опасности нахождения во Владикавказе после пожара. "Распространяемые слухи о том, что якобы надо бежать из города, — это провокация с целью взбудоражить народ и создать нервную обстановку среди населения. Я много раз говорил и говорю – я живу в этом городе, вся моя семья здесь живет, кто-то может больше меня переживает за моих внуков и чем они дышат. Каждый вправе поступать так, как он хочет, но моя семья никуда не собирается уезжать, так как нет никакой угрозы для жизни и здоровья", — подчеркнул руководитель региона, слова которого приводит пресс-служба.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.