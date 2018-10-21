МЧС направило в Керчь комплекс "Стрела-П" для оценки повреждений колледжа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт – РИА Новости. Специалисты в понедельник приступят к обследованию здания политехнического колледжа в Керчи, где произошли стрельба и взрыв, при помощи аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса "Стрела-П", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

По словам представителя МЧС, в воскресенье данный комплекс был направлен областным главком МЧС из Ростова-на-Дону в Керчь "для оценки повреждений и возможности дальнейшей эксплуатации политехнического колледжа".

"Мобильный комплекс приступит к работе завтра", — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что мобильный диагностический комплекс позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения. В среднем, оценка состояния зданий занимает не более семи дней.

В Керчи с родственникам погибших и пострадавших продолжают работать 20 специалистов-психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС.