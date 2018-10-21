В Северной Осетии создали комиссию после пожара на заводе во Владикавказе

Сотрудники противопожарной службы на месте пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы на месте пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Власти Северной Осетии создали правительственную комиссию, которая займется расследованием обстоятельств пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщает пресс-служба главы региона.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи.При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники. На место пожара прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. В 13.10 мск пожар был локализован.

"Создается комиссия, призванная провести объективное и открытое расследование обстоятельств и причин, которые привели к пожару на заводе "Электроцинк", — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра республики Таймураза Тускаева, в комиссию войдут специалисты и представители общественности. "Задача комиссии в том, чтобы вскрыть истинные причины, которые привели к пожару в цехе основного производства. Безусловно, ее деятельность будет открытой и прозрачной", – цитирует пресс-служба председателя регионального правительства.

Директор завода Игорь Ходыко добавил, что предстоит выяснить причины, способствовавшие возникновению пожара, и после тщательного анализа будут сделаны соответствующие выводы в отношении должностных лиц, отмечается в сообщении.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.