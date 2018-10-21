В Северной Осетии создали комиссию после пожара на заводе во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Власти Северной Осетии создали правительственную комиссию, которая займется расследованием обстоятельств пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщает пресс-служба главы региона.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи.При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники. На место пожара прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. В 13.10 мск пожар был локализован.
"Создается комиссия, призванная провести объективное и открытое расследование обстоятельств и причин, которые привели к пожару на заводе "Электроцинк", — говорится в сообщении.
По словам премьер-министра республики Таймураза Тускаева, в комиссию войдут специалисты и представители общественности. "Задача комиссии в том, чтобы вскрыть истинные причины, которые привели к пожару в цехе основного производства. Безусловно, ее деятельность будет открытой и прозрачной", – цитирует пресс-служба председателя регионального правительства.
Директор завода Игорь Ходыко добавил, что предстоит выяснить причины, способствовавшие возникновению пожара, и после тщательного анализа будут сделаны соответствующие выводы в отношении должностных лиц, отмечается в сообщении.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.