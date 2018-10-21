Во Владикавказе потушили пожар на заводе

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.

"Локализованный в 13.12 пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе к настоящему времени потушен, заканчивается проливка площадей. Причиненный ущерб устанавливается. Производство на предприятии временно приостановлено", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе завода уточнили, что эвакуация жителей близлежащих домов во время ЧП не потребовалась, вредных выбросов во время возгорания с территории предприятия не было, на состав воздуха продукты горения влияния не оказали, добавили в "Электроцинке".

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.