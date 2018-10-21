Во Владикавказе потушили пожар на заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.
"Локализованный в 13.12 пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе к настоящему времени потушен, заканчивается проливка площадей. Причиненный ущерб устанавливается. Производство на предприятии временно приостановлено", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе завода уточнили, что эвакуация жителей близлежащих домов во время ЧП не потребовалась, вредных выбросов во время возгорания с территории предприятия не было, на состав воздуха продукты горения влияния не оказали, добавили в "Электроцинке".
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.