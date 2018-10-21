НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Премьер-министр Северной Осетии Таймураз Тускаев перенес свой рабочий кабинет в здание завода "Электроцинк" во Владикавказе, где в ночь на воскресенье возник пожар, сообщает пресс-служба главы республики.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи.
При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники. На место пожара прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. В 13.10 мск пожар был локализован.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.