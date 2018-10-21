Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Премьер-министр Северной Осетии Таймураз Тускаев перенес свой рабочий кабинет в здание завода "Электроцинк" во Владикавказе, где в ночь на воскресенье возник пожар, сообщает пресс-служба главы республики.

"Тускаев сообщил, что свой рабочий кабинет переносит в административное здание ОАО "Электроцинк". Председатель правительства будет там осуществлять свою деятельность до тех пор, пока не ликвидируют все последствия чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи.

При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники. На место пожара прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. В 13.10 мск пожар был локализован.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.