МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Состояние пациенток, эвакуированных из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского в Москве, немного улучшилось, но они остаются в реанимации на искусственной вентиляции легких, сообщил РИА Новости директор центра Амиран Ревишвили.

Ранее сообщалось, что в центр хирургии имени Вишневского доставлены две пациентки, пострадавшие при взрыве и стрельбе в Керчи.

"Небольшие есть улучшения по определенным показателям, по крайней мере стабилизируются более активно. Они стабильные, но пока на вентиляции (легких), там есть повреждение трахеи", — сказал Ревишвили.

В ближайшие дни, по его словам, пациентки останутся в реанимации. С ними работают психологи, подъехали родственники, уточнил Ревишвили.

"Сейчас мы инфекцию снимаем. Пока они получают всю терапию — антибактериальную, иммунную и так далее", — добавил директор Центра.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.