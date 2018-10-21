Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализовали

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Специалистам удалось локализовать крупный пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров на территории завода "Электроцинк" во Владикавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 13.10 объявлена локализация на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается", — сказал собеседник агентства.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи.
При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники. На место пожара прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.