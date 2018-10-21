Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализовали

Пожар на заводе во Владикавказе (13)

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Специалистам удалось локализовать крупный пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров на территории завода "Электроцинк" во Владикавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13.10 объявлена локализация на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается", — сказал собеседник агентства.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи.

При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники. На место пожара прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.