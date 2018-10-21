В НИИ Рошаля рассказали о состоянии двух пострадавших при нападении в Керчи

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Две девушки, пострадавшие при стрельбе и взрыве в Керчи и доставленные в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ Рошаля) в Москве прошлой ночью, находятся в состоянии средней тяжести и в тяжёлом, но стабильном, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения со ссылкой на директора НИИ Валерия Митиша.

"Вчера ночью в НИИ были доставлены еще две пострадавшие в Керчи девочки 15 и 16 лет. Обе перенесли транспортировку хорошо, состояние их оценивается как средней тяжести и тяжелое, но стабильное. Поступивших приняли дежурные бригады института, были выполнены необходимые диагностические исследования. В отношении поступивших детей будет продолжено лечение", — сказал Митиш.

Директор пояснил, что обе девушки имели тяжелые травмы и ранее были прооперированы в Республиканской детской клинической больнице Симферополя, решение об их переводе в столицу было принято в связи с риском развития осложнений.