Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек, из них госпитализировано 47, заявили РИА Новости в Центре медицины катастроф Крыма.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы находятся 46 человек, пострадавших в Керчи.

"Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Симферополе лечение проходят 15 человек, все — средней степени тяжести.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.