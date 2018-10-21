МЧС сообщило об экологической ситуации во Владикавказе, где горит завод

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация опасных веществ в воздухе не превышена во Владикавказе, где горит цех завода "Электроцинк", сообщает МЧС.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники.

"По данным Роспотребнадзора, в атмосферном воздухе превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано", — сообщается на сайте ведомства.

Министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии, в свою очередь, сообщило в Instagram, что "экологическая лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны завода "Электроцинк", производится отбор проб атмосферного воздуха".

Региональное управление Росотребнадзора отметило, что данные постоянных исследований атмосферного воздуха оцениваются каждые 20 минут в онлайн-режиме, но при этом рекомендовало жителям двух округов Владикавказа ограничить пребывание на улице. "До завершения мероприятий по тушению пожара и получения результатов исследований, с учетом направления ветра (юго-восточное) мы рекомендуем населению Промышленного и Иристонского муниципальных округов не открывать окна, ограничить пребывание на улице, особенно детей и пожилых людей, в течение дня", — говорится в сообщении.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.