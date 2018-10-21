Угрозы взрыва при пожаре на заводе во Владикавказе нет, заявили власти

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Угроза взрыва при пожаре на заводе "Электроцинк" во Владикавказе отсутствует, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии.
Ранее источник в экстренных службах региона заявил, что во время тушения пожара существует угроза взрыва, так как в цехе завода идет выделение водорода.
"Угрозы взрыва нет", — говорится в сообщении.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники. На месте пожара побывал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Отмечается, что на помощь пожарным Северной Осетии уже прибыл пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.