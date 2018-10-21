Угрозы взрыва при пожаре на заводе во Владикавказе нет, заявили власти

Пожар на заводе во Владикавказе (11)

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Угроза взрыва при пожаре на заводе "Электроцинк" во Владикавказе отсутствует, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии.

Ранее источник в экстренных службах региона заявил, что во время тушения пожара существует угроза взрыва, так как в цехе завода идет выделение водорода.

© Фото : МЧС РФ Сотрудники противопожарной службы на месте пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. 21 октября 2018 © Фото : МЧС РФ Сотрудники противопожарной службы на месте пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. 21 октября 2018

"Угрозы взрыва нет", — говорится в сообщении.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники. На месте пожара побывал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

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Отмечается, что на помощь пожарным Северной Осетии уже прибыл пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.