Посольство России подтвердило гибель двух российских туристов на Кипре

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Посольство России подтвердило, что два российских туриста погибли на Кипре в результате падения автомобиля со скалы.

Накануне издание Cyprus Mail со ссылкой на полицию сообщило, что два туриста из России, мужчина и женщина, погибли в результате падения автомобиля со скалы в районе полуострова Акамас на западе Кипра. По данным полиции, инцидент произошел в субботу. Машина 58-летнего мужчины и его 48-летней жены упала с обрыва высотой 30 метров. Тела погибших были найдены морской полицией и доставлены в больницу, где врачи констатировали их смерть. Издание отмечало, что пара прибыла на Кипр 10 октября, их отъезд был запланирован на 24 октября.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о гибели двух российских туристов на Кипре с прискорбием подтверждаем, что 20 октября арендованная двумя российскими гражданами машина упала с обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса)", — говорится в заявлении посольства РФ на Кипре в Facebook.

В российской дипмиссии добавили, что их тела сейчас находятся в морге Пафоса, документы в полиции. В посольстве отметили, что сотрудники консульского отдела находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании, в настоящий момент разыскиваются их родственники.