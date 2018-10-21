Опубликовано видео момента нападения на керченский колледж

Кадры момента нападения на керченский колледж с камер наблюдения

Кадры момента нападения на керченский колледж с камер наблюдения

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Телеканал "Вести Крым" опубликовал кадры записи с камер наблюдения, запечатлевших момент нападения Владислава Рослякова на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа.

На записи видно, как Росляков проходит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием и боеприпасами. В кадр также попали моменты взрыва и расстрела.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Стрелок покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.