С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Главный инженер, задержанный по делу о взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области, полностью признал вину, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Ленинградской области.
По уголовному делу о взрыве на заводе предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цеху пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков.
"Главный инженер завода полностью признал свою вину. Он сотрудничает со следствием. Мы выйдем с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказал собеседник агентства.