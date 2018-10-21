Главный инженер, задержанный по делу о взрыве в Гатчине, признал вину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Главный инженер, задержанный по делу о взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области, полностью признал вину, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Ленинградской области.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что, по уточненным данным, при взрыве на заводе пострадали десять взрослых и один ребенок. Сообщалось о четырех погибших.

По уголовному делу о взрыве на заводе предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цеху пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков.

"Главный инженер завода полностью признал свою вину. Он сотрудничает со следствием. Мы выйдем с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказал собеседник агентства.