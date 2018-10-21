В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали четыре человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадало, по предварительной информации, четыре человека, жертв нет, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Volkswagen по маршруту Керчь-Симферополь не справился с управлением и съехал в кювет в пригороде Судака. Есть пострадавшие.

"Предварительно четверо пострадавших. Цифры уточняются. Погибших нет", — сказала Кондрашова.

Всего, по ее словам, в автобусе находилось десять человек.