В институт Рошаля доставили двух пострадавших при стрельбе в Керчи девушек

Вылет в Москву борта МЧС России с пострадавшими при нападении на колледж в Керчи. Архивное фото

Вылет в Москву борта МЧС России с пострадавшими при нападении на колледж в Керчи. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Две пациентки республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Симферополе, пострадавшие в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже, доставлены в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (институт Рошаля), сообщил РИА Новости главный врач РДКБ Анатолий Олейник.

Решение о перевозке двух пациенток из республиканской детской клинической больницы в Москву было принято накануне медицинским консилиумом с привлечением специалистов из столицы РФ.

"Две девочки вчера были отправлены в Москву. Они изначально были тяжелыми – там тяжелые сочетанные травмы. Они направлены в институт Рошаля", — сообщил собеседник агентства.

В РДКБ в Симферополе на лечении остается семь пациентов (три юноши и четыре девушки). Их состояние средней степени тяжести, состояние одного юноши – легкой степени, у всех состояние стабильное, сообщили в больнице. Динамика изменений положительная, им предстоит дальнейшее лечение и манипуляции. Все пациенты были прооперированы, первичная медицинская помощь оказывалась непосредственно в Керчи.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.