Горящий завод во Владикавказе тушат более 100 пожарных и 30 единиц техники

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Свыше 100 человек и более 30 единиц техники уже привлечены к тушению крупного пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Численность группировки увеличена до 108 человек и 32 единиц техники", — сказал собеседник агентства.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.