Горящий завод во Владикавказе тушат более 100 пожарных и 30 единиц техники

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на территории завода Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на территории завода Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Свыше 100 человек и более 30 единиц техники уже привлечены к тушению крупного пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что борьбу с огнем ведут более 60 пожарных и 20 единиц техники.

"Численность группировки увеличена до 108 человек и 32 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.