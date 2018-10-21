При пожаре на заводе во Владикавказе обрушились кровля и часть стены

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Кровля и часть стены цеха обрушились на площади более 500 квадратных метров при пожаре на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Очаг пожара находится в цехе электролиза цинка. Произошло обрушение части стены и кровли на площади более 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в здании находились емкости с серной кислотой.
По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 78 человек и 27 единиц техники.