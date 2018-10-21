При пожаре на заводе во Владикавказе обрушились кровля и часть стены

Пожар на заводе во Владикавказе (11)

На месте пожара на территории завода Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

На месте пожара на территории завода Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Кровля и часть стены цеха обрушились на площади более 500 квадратных метров при пожаре на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Очаг пожара находится в цехе электролиза цинка. Произошло обрушение части стены и кровли на площади более 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, в здании находились емкости с серной кислотой.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 78 человек и 27 единиц техники.