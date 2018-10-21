Пожар на заводе во Владикавказе тушат более 60 пожарных

На месте пожара на территории завода Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

На месте пожара на территории завода Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Более 60 пожарных и 20 единиц техники участвуют в тушении пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, на помощь выехали коллеги из Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В тушении пожара задействовано более 60 пожарных и 20 единиц техники. Привлекаются дополнительные силы — из Прохладного в Кабардино-Балкарии во Владикавказ выехал пожарный поезд", — сказал собеседник агентства.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.