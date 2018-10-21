Пожар на заводе во Владикавказе тушат более 60 пожарных

НАЛЬЧИК, 21 окт – РИА Новости. Более 60 пожарных и 20 единиц техники участвуют в тушении пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, на помощь выехали коллеги из Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В тушении пожара задействовано более 60 пожарных и 20 единиц техники. Привлекаются дополнительные силы — из Прохладного в Кабардино-Балкарии во Владикавказ выехал пожарный поезд", — сказал собеседник агентства.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.