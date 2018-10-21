СК начал проверку после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе

Пожар на заводе во Владикавказе (8)

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следователи во Владикавказе начали проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк", сообщила пресс-служба регионального СУСК России.

По данным СК, примерно в 3.50 воскресенья в электролитном цеху "Электроцинка" произошло возгорание. В ходе тушения один пожарный погиб, двое пострадали. Все рабочие ночной смены были эвакуированы. Тушение пожара продолжается, его площадь возросла до 4,5 тысяч квадратных метров.

"По данному факту Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.