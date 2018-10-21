СК начал проверку после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следователи во Владикавказе начали проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк", сообщила пресс-служба регионального СУСК России.
"По данному факту Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.