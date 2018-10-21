Источник сообщил об угрозе взрыва на заводе во Владикавказе

На месте пожара на территории завода Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

На месте пожара на территории завода Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 21 окт — РИА Новости. Угроза взрыва возникла во время пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В цехе завода идет выделение водорода. В связи с этим личный состав был выведен из здания, тушение пожара осуществляется с улицы", — сказал собеседник агентства.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до четырех с половиной тысяч квадратных метров. При тушении погиб один сотрудник МЧС, еще двое пострадали.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие Республики Северная Осетия — Алания. Его территория составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.