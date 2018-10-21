Источник сообщил об угрозе взрыва на заводе во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 21 окт — РИА Новости. Угроза взрыва возникла во время пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до четырех с половиной тысяч квадратных метров. При тушении погиб один сотрудник МЧС, еще двое пострадали.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие Республики Северная Осетия — Алания. Его территория составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.