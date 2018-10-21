Во Владикавказе при тушении завода погиб пожарный

Пожар на заводе Электроцинк во Владикавказе

Пожар на заводе Электроцинк во Владикавказе

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Командир отделения пожарно-спасательной части погиб на тушении пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В ходе разведки помещений предприятия погиб командир отделения пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков. Двое других пожарных — Щепановский и Чебакаури — получили различные травмы", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что один пострадавший пожарный направлен в медицинское учреждение для обследования.

Ранее МЧС сообщило об увеличении площади пожара на заводе до 1 тысячи квадратных метров.

Пожаре на заводе вспыхнул ночью на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара на площади 650 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, трое пострадали.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие Республики Северная Осетия – Алания. Территория завода составляет 70,2 гектар. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.