В Хабаровске пять человек пострадали при ДТП с автобусом

ХАБАРОВСК, 21 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении внедорожника и автобуса в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель краевого УГИБДД.

Он уточнил, что авария произошла поздно вечером в пятницу.

"Водитель Toyota Highlander на нерегулируемом перекрестке улицы Волочаевской и Уссурийского бульвара не уступил дорогу автобусу, который двигался по улице Волочаевской, и столкнулся с ним. После удара автобус опрокинулся за пределы проезжей части, из-за чего был поврежден дорожный знак и рекламный щит. Пострадали водитель иномарки и четыре пассажира автобуса", — сказал собеседник.

Он отметил, что у водителя внедорожника незначительная травма головы, у пострадавших пассажиров медики диагностировали перелом руки, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

"По факту ДТП идет проверка. По предварительным данным, виноват в аварии водитель Toyota Highlander", — сказал собеседник.