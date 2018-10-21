Площадь пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе увеличилась

Пожар на заводе Электроцинк во Владикавказе

Пожар на заводе Электроцинк во Владикавказе

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Площадь пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе увеличилась до 650 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее МЧС сообщало, что на заводе "Электроцинк" во Владикавказе произошел пожар на площади 500 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, еще трое пострадали.

"По уточненным данным, площадь пожара составляет 650 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Как указывается на сайте ОАО "Электроцинк", завод является одним из ведущих предприятий цветной металлургии России, а также крупнейшим промышленным предприятием Северной Осетии. С декабря 2003 года входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Отмечается, что на "Электроцинке" работают около 1,8 тысячи человек без учета дочерних предприятий, завод занимает территорию свыше 70 гектаров. Предприятие производит цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы.