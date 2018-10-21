Минобороны сообщило об обнаружении фрагментов тел летчиков Л-39

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минобороны обнаружило фрагменты тел летчиков учебно-боевого самолета Л-39, разбившегося в Краснодарском крае.

Как отметили в ведомстве, в результате поисковых работ удалось установить местонахождение останков обоих пилотов.

"В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды", — говорится в сообщении Минобороны.

Крушение самолета

Самолет Л-39 разбился в четверг вечером во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в Азовское море неподалеку от населенного пункта Должанская Краснодарского края. Маневры выполнялись без боекомплекта.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

В связи с крушением полеты Л-39 временно приостановлены.

Поисковая операция

В поисковых работах задействовали четыре вертолета, два судна обеспечения и более 220 человек личного состава. Также в поисковой операции принимают участие два катера МЧС и четыре катера пограничной службы ФСБ.

Кроме того, в поисках на месте крушения задействован аварийно-спасательный катер Черноморского флота. Судно займется подъемом крупных обломков фюзеляжа Л-39.

Л-39 "Альбатрос"

Л-39 (Aero L-39 Albatros) — чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет. Совершил первый полет 4 ноября 1968 года. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года (построено 2868 самолетов). Состоит на вооружении более чем 30 стран мира.

Состав экипажа Л-39 — один или два человека. Длина фюзеляжа — 12,13 метра, размах крыла — 9,46 метра. Максимальная скорость Л-39 — 761 километр в час, практическая дальность полета — 1650 километров, практический потолок — 12 тысяч метров.