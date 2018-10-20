МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Минобороны сообщили, что установили местонахождение фрагментов тел летчиков самолета Л-39, который потерпел крушение в Краснодарском крае.
В Минобороны отметили, что в течение субботы осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.
Кроме того, в район поисковой операции направили аварийно-спасательный катер Черноморского флота. Оборудованное подъемным механизмом и способное обеспечивать водолазные спуски судно займется подъемом из воды крупных обломков фюзеляжа самолета.
В ведомстве отметили, что в воскресенье утром возобновят поисковые работы на месте крушения самолета.
Ранее в Минобороны сообщили, что учебный-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового полета.
Отмечалось, что воздушное судно упало в Азовское море. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Сообщалось, что пилоты успели катапультироваться при крушении самолета.