В районе крушения Л-39 обнаружили фрагменты тел двух летчиков

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Минобороны сообщили, что установили местонахождение фрагментов тел летчиков самолета Л-39, который потерпел крушение в Краснодарском крае.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что в течение субботы осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

Кроме того, в район поисковой операции направили аварийно-спасательный катер Черноморского флота. Оборудованное подъемным механизмом и способное обеспечивать водолазные спуски судно займется подъемом из воды крупных обломков фюзеляжа самолета.

В ведомстве отметили, что в воскресенье утром возобновят поисковые работы на месте крушения самолета.

Ранее в Минобороны сообщили, что учебный-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового полета.

Отмечалось, что воздушное судно упало в Азовское море. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Сообщалось, что пилоты успели катапультироваться при крушении самолета.