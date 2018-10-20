Главному инженеру гатчинского завода "Авангард" предъявили обвинение

Разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Обвинение предъявлено главному инженеру завода "Авангард" в Ленинградской области, допустившему к работам в цеху пиротехники не трудоустроенных на заводе людей, сообщает СК РФ в своем Whatsapp-чате.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что, по уточненным данным, при взрыве на заводе пострадали десять взрослых и один ребенок. Сообщалось о четырех погибших.

"По уголовному делу о взрыве на заводе "Авангард" в Ленобласти предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цеху пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков", — говорится в сообщении.

Уточняется, что они нарушили технологию и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, приведший к гибели не менее четырех человек. Еще шести пострадавшим в результате взрыва были причинены телесные повреждения. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.