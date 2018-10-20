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Происшествия

Источник рассказал о подготовке керченского стрелка к преступлению

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (388)
(обновлено: 18:48 20.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдание Политехнического колледжа в КерчиЗдание Политехнического колледжа в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КЕРЧЬ, 20 окт — РИА Новости. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о подготовке керченского стрелка к преступлению.

Он и кошек маленьких убивал: соседи и знакомые о керченском стрелке
© Ruptly СК РФ
"Он и кошек маленьких убивал": соседи и знакомые о керченском стрелке
По словам собеседника, устроивший бойню в в политехническом колледже в Керчи студент Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017 года.

Источник также подчеркнул, что преступник готовился один.

"Больше непойманных стрелков нет", — резюмировал собеседник агентства.

Ранее полиция начала обследовать поле, где Росляков, предположительно, тренировался взрывать.

Трагедия в Керчи

В среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и пять сотрудников учебного заведения. Также пострадали более 50 человек, 45 из которых до сих пор остаются в больницах.

Момент нападения на керченский колледж
© Ruptly
Нападение на керченский колледж попало на видео
Изначально правоохранители возбудили дело по статье о теракте, однако в последующем переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

В сентябре Росляков Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. До этого он обучался обращению с оружием в центре подготовки в Симферополе.

Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и хорошо сдал практический экзамен.

"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать": прощание с погибшими в Керчи
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЦеремонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Церемонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРодственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Родственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСвященнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Священнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖители Керчи на церемонии прощания с погибшими.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители Керчи на церемонии прощания с погибшими.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМедики помогали тем, кому требовалась помощь.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Медики помогали тем, кому требовалась помощь.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время церемонии прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБыла объявлена минута молчания.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Была объявлена минута молчания.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
После церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПрощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.
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