Источник рассказал о подготовке керченского стрелка к преступлению

КЕРЧЬ, 20 окт — РИА Новости. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о подготовке керченского стрелка к преступлению.

По словам собеседника, устроивший бойню в в политехническом колледже в Керчи студент Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017 года.

Источник также подчеркнул, что преступник готовился один.

"Больше непойманных стрелков нет", — резюмировал собеседник агентства.

Ранее полиция начала обследовать поле, где Росляков, предположительно, тренировался взрывать.

Трагедия в Керчи

В среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и пять сотрудников учебного заведения. Также пострадали более 50 человек, 45 из которых до сих пор остаются в больницах.

Изначально правоохранители возбудили дело по статье о теракте, однако в последующем переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

В сентябре Росляков Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. До этого он обучался обращению с оружием в центре подготовки в Симферополе.

Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и хорошо сдал практический экзамен.