Бабушку керченского стрелка увезли на допрос

КЕРЧЬ, 20 окт — РИА Новости. Бабушку Владислава Рослякова, который открыл стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже, забрали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

На опрос 76-летнюю Галину Рослякову увезли из ее квартиры в субботу.

"Бабушку (увозим) на первый допрос",- сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.

Галина Рослякова сообщила РИА Новости, что чувствует себя не очень хорошо. Она пояснила, что две недели назад ее выписали из больницы.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила, что ранее были допрошены директор колледжа, преподаватели, свидетели, очевидцы и потерпевшие, "состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях".

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.