Бабушку керченского стрелка увезли на допрос

КЕРЧЬ, 20 окт — РИА Новости. Бабушку Владислава Рослякова, который открыл стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже, забрали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
На опрос 76-летнюю Галину Рослякову увезли из ее квартиры в субботу.
"Бабушку (увозим) на первый допрос",- сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.
Галина Рослякова сообщила РИА Новости, что чувствует себя не очень хорошо. Она пояснила, что две недели назад ее выписали из больницы.
В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.